Кабмін схвалив законопроєкт, який ліквідує МСЕК

Уряд пропонує Раді ухвалити закон, який ліквідує стару систему МСЕК і створить сучасну цифрову систему оцінювання повсякденного функціонування людини

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Кабінет міністрів 1 листопада схвалив законопроєкт, який ліквідує стару систему медико-соціальної експертизи з 1 січня. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.

Уряд пропонує Верховній Раді ухвалити закон, який ліквідує стару систему МСЕК і створить сучасну цифрову систему оцінювання повсякденного функціонування людини. Нова система працюватиме на базі провідних лікарень, що входять до мережі медзакладів, забезпечених усім необхідним для якісного обстеження.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, нова система буде цифровізованою, що зменшить корупцію та спростить процес для пацієнтів.

Лікарі зможуть надсилати результати обстежень в електронній формі, а сам процес стане доступнішим і менш бюрократичним. Результати зберігатимуться в Єдиній інформаційній системі, що дозволить швидко призначати необхідну реабілітацію та державну підтримку.