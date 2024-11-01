Кабмин одобрил законопроект, ликвидирующий МСЭК

Кабмин предлагает Раде принять закон, который ликвидирует старую систему МСЭК и создаст современную цифровую систему

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Кабинет министров 1 ноября одобрил законопроект, ликвидирующий старую систему медико-социальной экспертизы с 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Правительство предлагает Верховной Раде принять закон, который ликвидирует старую систему МСЭК и создаст современную цифровую систему оценивания повседневного функционирования человека. Новая система будет работать на базе ведущих больниц, входящих в сеть медучреждений, обеспеченных всем необходимым для качественного обследования.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, новая система будет цифровизирована, что уменьшит коррупцию и упростит процесс для пациентов.

Врачи смогут присылать результаты обследований в электронной форме, а сам процесс станет более доступным и менее бюрократическим. Результаты будут храниться в Единой информационной системе, что позволит быстро назначать необходимую реабилитацию и государственную поддержку.