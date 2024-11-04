В Раде зарегистрирован правительственный законопроект о ликвидации МСЭК: что в документе

Верховная Рада (Фото: пресс-служба парламента)

В понедельник, 4 ноября, в Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект о ликвидации в Украине Медико-социальных экспертных комиссий. Об этом говорится в карточке законопроекта №12178 на сайте парламента.

Согласно информации на сайте ВРУ, законопроект уже передали на рассмотрение Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинской страховки.

Постоянный представитель Кабинета министров в ВРУ Тарас Мельничук сообщил, что законопроект направлен на создание нормативно-правовых основ по изменению подходов к проведению оценки определения потребностей и механизма их обеспечения для лиц с ограничением повседневного функционирования и реформирования системы МСЭК.

Проектом закона предлагается внести изменения в ряд законодательных актов, в частности, в Основы законодательства Украины о здравоохранении, законы "О реабилитации в сфере здравоохранения", "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине", "О реабилитации лиц" с инвалидностью в Украине", "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и других.

Законопроектом предлагается:

→ заменить устаревшую систему МСЭК на оценку повседневного функционирования лица, что будет способствовать более эффективному прохождению медицинской экспертизы, и при наличии для этого оснований будет предоставлять механизмы для юридической защиты на стадиях возможного обжалования решений;

→ установить, что оценка повседневного функционирования лица проводится соответствующими экспертными комиссиями, которые формируются в кластерных и сверхкластерных учреждениях здравоохранения, и члены которых несут гражданскую, административную и уголовную ответственность;

→ закрепить перечень функций экспертных комиссий и отнести к ним, в частности, установление группы инвалидности, направление лица на дополнительное обследование, планирование и проведение повторного обследования;

→ установить, что медицинское заключение о временной нетрудоспособности формируется на весь период продолжительности состояния, что приводит к временной потере трудоспособности;

→ установить правила формирования индивидуальной программы реабилитации лица с инвалидностью и требования к содержанию, которое будет включать четыре раздела: результат оценивания повседневного функционирования личности; индивидуальный план предоставления социальных услуг; индивидуальная образовательная траектория; индивидуальный план трудоустройства и т.д.

22 октября сообщалось, что МСЭК планируется ликвидировать до конца 2024 года.

25 октября стало известно, что правительство пересмотрит пенсии чиновников и выводы МСЭК на фоне скандалов со взяточничеством. Утвержден соответствующий план.

29 октября глава Верховного Суда заявил, что у руководителей МСЭК могут конфисковать средства, которые они получили в качестве взятки.

29 октября Рада приняла закон, изменяющий процедуру прохождения медкомиссии.