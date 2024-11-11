Замглавы Львовской областной МСЭК вручили подозрение: не декларировала миллионы
Государственное бюро расследований вручило подозрение чиновнику Львовской областной медико-социальной экспертной комиссии. Ее разоблачили на декларировании недостоверной информации на миллионы гривен, пишет пресс-служба ДБР. По данным собеседника LIGA.net в правоохранительном органе, речь идет о Руслане Иваночко — заместителе руководителя Львовского областного МСЭК.
По данным следствия, Иваночко не указала в декларации за 2023 год, пользующуюся автомобилями BMW X5 и Mercedes GLE, оформленными на родственников. Общая стоимость этих машин – почти 6 млн грн. Также она "арендует" паркоместо в своем доме, выяснили правоохранители.
Чиновница подозревается в декларировании недостоверной информации. Статья предусматривает до двух лет заключения. Ей уже вручили ходатайство о залоге и отстранении от должности.
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