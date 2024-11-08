СБУ: Задержана глава районной МСЭК, которая требовала взятку у парализованного военного

Ей грозит до 10 лет лишения свободы

Следственные действия (Фото: СБУ)

Руководитель одной из районных Медико-социальных экспертных комиссий в Кировоградской области разоблачена на получении взятки. Об этом сообщили Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет об Ирине Корниловой, руководителю Александрийской межрайонной МСЭК, а по совместительству – депутату городского совета от Европейской солидарности.

Женщине объявлено о подозрении в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По версии следствия, подозреваемая обещала бывшему военнослужащему Вооруженных Сил Украины, который в результате полученного ранения признан непригодным к военной службе, содействовать установлению второй группы инвалидности бессрочно. Денежное вознаграждение составило $2000.

Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

В СБУ уточнили, что женщина требовала взятку у парализованного военнослужащего. Защитник получил тяжелое ранение в ходе боев в районе Часового Яра Донецкой области весной 2023 года. В результате ранения левую сторону тела военного парализовало.

Фото: источник LIGA.net

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: СБУ