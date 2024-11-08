СБУ: Задержана глава районной МСЭК, которая требовала взятку у парализованного военного
Руководитель одной из районных Медико-социальных экспертных комиссий в Кировоградской области разоблачена на получении взятки. Об этом сообщили Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет об Ирине Корниловой, руководителю Александрийской межрайонной МСЭК, а по совместительству – депутату городского совета от Европейской солидарности.
Женщине объявлено о подозрении в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По версии следствия, подозреваемая обещала бывшему военнослужащему Вооруженных Сил Украины, который в результате полученного ранения признан непригодным к военной службе, содействовать установлению второй группы инвалидности бессрочно. Денежное вознаграждение составило $2000.
Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
В СБУ уточнили, что женщина требовала взятку у парализованного военнослужащего. Защитник получил тяжелое ранение в ходе боев в районе Часового Яра Донецкой области весной 2023 года. В результате ранения левую сторону тела военного парализовало.
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