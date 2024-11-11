В МСЭК и прокуратурах проходят обыски из-за злоупотреблений при получении инвалидности

Следственные действия (Фото: ОГП)

В рамках расследования фактов неправомерного получения инвалидности должностными лицами проходят обыски у работников Медико-социальных экспертных комиссий, в лечебных учреждениях, где могли быть выданы незаконные справки и решения, а также в прокуратурах нескольких областей. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

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В ведомстве отметили, что эти меры являются частью борьбы с коррупцией и злоупотреблением служебным положением в органах прокуратуры и системе МСЭК.

Уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Обыски проводятся в нескольких областных прокуратурах, больницах и МСЭК, где выявлены факты выдачи справок с признаками фальсификаций. Изъята медицинская документация и личные дела.

Продолжается работа по установке цепочек причастных лиц. Следственные действия включают допросы свидетелей и проверку правомерности медицинских заключений, на основании которых были установлены группы инвалидности. Других деталей в прокуратуре не привели.

16 октября Бутусов опубликовал расследование, в котором утверждал, что почти все прокуроры Хмельницкой области оказались инвалидами второй группы – согласно решению главного врача МСЭК Татьяны Крупы. Ее ранее арестовали по подозрению в незаконном обогащении.

Вечером 22 октября президент Зеленский сообщил о проведении заседания СНБО – принято решение, предусматривающее ликвидацию МСЭК с 31 декабря 2024 года.

Отдельно на СНБО рассмотрели ситуацию в системе органов прокуратуры – докладывал тогдашний генпрокурор Костин. По результатам заседания Зеленский заявил, что необходима политическая ответственность чиновника – тот впоследствии сообщил, что увольняется.