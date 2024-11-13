ОГП: У колонії на Черкащині "кримінальний авторитет" провів "сходку". Затримано всіх учасників

Затримання (Фото: Офіс генпрокурора)

Керівник однієї з колоній у Черкаській області допоміг організувати "сходку" так званому кримінальному авторитету та шістьом його поплічникам безпосередньо на території виправного закладу. В Офісі генпрокурора повідомили, що всі фігуранти затримані.

За даними слідства, раніше судимий мешканець Умані, який має статус "смотрящого" у злочинному середовищі, організував у лютому 2024 року зустріч на території колонії.

На "сходці" обговорювали питання вирішення конфліктів, розподілу та наповнення "общаку" грошима, які заробили на торгівлі наркотиками та від азартних ігор. Також йшлося про розподіл сфер злочинного впливу, нав’язування злодійських правил і традицій, стверджують в ОГП.

Участь у "сходці" брали як особи з волі, які обвинувачуються у злочинах, так і засуджені віком від 33 до 56 років. Деяким були оголошені підозри у незаконному зберіганні зброї, грабежі, крадіжках авто тощо. А організатор "сходки" підозрюється у підготовці вбивства та поширенні злочинного впливу.

Більша частина учасників заходу – уродженці Черкаської області, а один — киянин. Кожен з учасників мав високий статус у "злочинному світі", зазначають в ОГП.

Правоохоронці затримали усіх вісьмох фігурантів "сходки" і вирішують питання про тримання під вартою. Начальник колонії отримав підозру у сприянні проведенню злочинного зібрання, а "кримінальний авторитет" і його спільники – в організації й участі у цьому заході.