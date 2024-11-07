ДБР: В Полтаві правоохоронець і "авторитет" побили чоловіка. Їх затримано – відео

Постраждалий зі струсом мозку, зламаним носом та іншими забоями був доставлений до лікарні

Затримання підозрюваного (Фото: ДБР)

У Полтаві затримали правоохоронця та ще двох "авторитетів", яких підозрюють у побитті відвідувача ресторану. Про це повідомили в Держбюро розслідувань.

За даними правоохоронців, інцидент трапився 2 листопада в одному з розважальних закладів Полтави. За словами дівчини потерпілого, чоловіки сиділи за сусіднім столиком та почали чіплятися до неї. Хлопець, з яким вона була, заступився за неї, але його побили.

За даними місцевого видання Полтавщина, постраждалого госпіталізували до лікарні зі зламаним носом, струсом мозку та кров'ю у нирках. Бійка відбулася, за словами дівчини, в ресторані Shade.

Слідчі ДБР встановили, що серед нападників на киянина були місцевий правоохоронець, відомий у Полтаві бізнесмен із кримінальним минулим та його помічник.

Місцеве видання повідомило, що йдеться нібито про власника групи компаній Альфа-Капітал Олександра Павлюченка та заступника начальника Київського райвідділу поліції Олександра Перелі.

Ймовірні нападники. Фото: t.me/truexapoltava

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про хуліганство, вчинене групою осіб, та передала його ДБР. Чоловіків затримали в одному з ресторанів Полтави, їм готуються оголосити підозру. В разі доведення провини, їм може загрожувати до чотирьох років за ґратами.