ДБР: В Полтаві правоохоронець і "авторитет" побили чоловіка. Їх затримано – відео
У Полтаві затримали правоохоронця та ще двох "авторитетів", яких підозрюють у побитті відвідувача ресторану. Про це повідомили в Держбюро розслідувань.
За даними правоохоронців, інцидент трапився 2 листопада в одному з розважальних закладів Полтави. За словами дівчини потерпілого, чоловіки сиділи за сусіднім столиком та почали чіплятися до неї. Хлопець, з яким вона була, заступився за неї, але його побили.
За даними місцевого видання Полтавщина, постраждалого госпіталізували до лікарні зі зламаним носом, струсом мозку та кров'ю у нирках. Бійка відбулася, за словами дівчини, в ресторані Shade.
Слідчі ДБР встановили, що серед нападників на киянина були місцевий правоохоронець, відомий у Полтаві бізнесмен із кримінальним минулим та його помічник.
Місцеве видання повідомило, що йдеться нібито про власника групи компаній Альфа-Капітал Олександра Павлюченка та заступника начальника Київського райвідділу поліції Олександра Перелі.
Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про хуліганство, вчинене групою осіб, та передала його ДБР. Чоловіків затримали в одному з ресторанів Полтави, їм готуються оголосити підозру. В разі доведення провини, їм може загрожувати до чотирьох років за ґратами.
- 25 жовтня повідомлялося, що правоохоронець з Одещини за $6500 допомагав втекти чоловікам до Придністров'я. ДБР затримало "на гарячому".
- 1 листопада повідомлялося, що полковник фіктивно оформив свою дружину до ЗСУ. Жінці виплачено майже 1 млн грн "бойових".