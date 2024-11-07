ГБР: В Полтаве правоохранитель и "авторитет" избили мужчину. Они задержаны – видео

Пострадавший с сотрясением мозга, сломанным носом и другими ушибами был доставлен в больницу

Задержание подозреваемого (Фото: ГБР)

В Полтаве задержан правоохранитель и еще два "авторитета", подозреваемые в избиении посетителя ресторана. Об этом сообщили в Госбюро расследований.

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По данным правоохранителей, инцидент произошел 2 ноября в одном из развлекательных заведений Полтавы. По словам девушки потерпевшего, мужчины сидели за соседним столиком и начали приставать к ней. Парень, с которым она была, вступился за нее, но его избили.

По данным местного издания "Полтавщина", пострадавшего госпитализировали в больницу со сломанным носом, сотрясением мозга и кровью в почках. Драка произошла, по словам девушки, в ресторане Shade.

Следователи ГБР установили, что среди нападавших на киевлянина были местный полицейский, известный в Полтаве бизнесмен с криминальным прошлым и его помощник.

Местное издание сообщило, что речь идет якобы о владельце группы компаний Альфа-Капитал Александре Павлюченко и заместителе начальника Киевского райотдела полиции Александре Перели.

Вероятные нападающие. Фото: t.me/truexapoltava

Полиция начала уголовное производство по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц, и передала его ГБР. Мужчин задержали в одном из ресторанов Полтавы, им готовятся объявить подозрение. В случае доказательства вины, им может грозить до четырех лет за решеткой.

25 октября сообщалось, что правоохранитель из Одесской области за $6500 помогал бежать мужчинам в Приднестровье. ГБР задержало "на горячем".

1 ноября сообщалось, что полковник фиктивно оформил свою жену в ВСУ. Женщине выплачено почти 1 млн грн "боевых".