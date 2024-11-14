СБУ: Українець, причетний до захоплення Луганської ОВА у 2014, взятий у полон і отримав підозру

Чоловікову загрожує до 15 років за ґратами в разі доведення провини за всіма статтями звинувачення

Лі Вон Чоль (Фото: скрин відео)

Українець корейського походження Лі Вон Чоль на прізвисько Герман Прокопів отримав підозру від Служби безпеки України. За даними слідства, з 2014 року він воює на боці окупантів Росії та причетний до захоплення Луганська.

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Як зазначили в СБУ, у 2014 році громадянин України вивісив російський прапор над Луганською облдержадміністрацією. Також, як стверджується, він причетний до масових заворушень у Луганську, проросійських мітингів і залякування місцевих патріотів.

За даними слідства, затриманий воював проти українських військ антитерористичної операції у складі окупаційних сил РФ. Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році захоплював міста Рубіжне, Сіверськодонецьк і Лисичанськ на Луганщині, а також селище Спірне у Донецькій області.

Прокопів був узятий у полон у жовтні 2024 року в районі Спірного на Донеччині. Українські бійці розгромили штурмову роту росіян, а затриманий був єдиним, хто вижив у цьому зіткненні, повідомили в СБУ.

Повідомляється, що затриманий надав свідчення щодо захоплення Луганська у 2014 році, а також розповів про воєнні злочини росіян під час повномасштабного вторгнення.

Лі Вон Чоль отримав підозру у держзраді, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також за участь у не передбачених законом збройних формуваннях.

Наразі затриманий перебуває під вартою. В разі доведення провини йому може загрожувати до 15 років за ґратами з конфіскацією майна.

Як повідомив блогер Юрій Бутусов, Прокопіва захопили в полон бійці батальйону "Свобода" Національної гвардії України. Затриманий розповів в інтерв'ю журналісту, що у 2022 році він нібито втік з військової частини у РФ і переховувався. У вересні 2024 року його "спіймали та відправили на фронт", а вже в жовтні він потрапив у полон.