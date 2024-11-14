В Запорожье агент РФ сжег авто военных, вернувшееся с фронта – СБУ

Также спецслужба сообщила о задержании приспешника оккупантов на Волыни

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что совместно с Национальной полицией задержала двух приспешников российских спецслужб, которые совершали поджоги и шпионили для РФ в Запорожской и Волынской областях.

По данным спецслужбы, в Запорожье задержан 31-летний наркозависимый, который до этого отсидел в тюрьме шесть лет за кражи, а после выхода на свободу его дистанционно завербовали захватчики.

Получив указания оккупантов, фигурант поджег служебный автомобиль ВСУ, который проходил техобслуживание после боевых заданий на фронте, отмечает СБУ.

Также подозреваемый отслеживал наличие защитников в местах дислокации Сил обороны – россияне пытались получить эту информацию для подготовки новых воздушных ударов по Запорожью, пояснили правоохранители.

Задержание фигуранта произошло при попытке поджога дежурного автомобиля. Спецслужба отмечает, что провела комплексные меры по обеспечению локаций Сил обороны в областном центре.

На Волыни был задержан 18-летний местный житель – по данным следствия, он сжег релейный шкаф на линии железнодорожного сообщения вблизи Луцка.

СБУ заявляет, что такую задачу фигурант получил от представителя спецслужб оккупантов – последний дистанционно привлек молодого человека к сотрудничеству через российские Telegram-каналы по поиску "легких" заработков.

Обеим задержанным сообщили о подозрениях по нескольким статьям Уголовного кодекса: диверсия, совершенная в условиях военного положения, препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований по предварительному сговору группой лиц и умышленное повреждение чужого имущества путем поджога по предварительному сговору группой лиц.

Максимально им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фигуранты находятся под стражей.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

18 сентября СБУ задержала офицера ВСУ, помогавшего РФ готовить удары по Покровску.

30 сентября СБУ сообщила о задержании в Запорожье 22-летнего демобилизованного срочника, подозреваемого в работе на военную разведку России.

13 ноября стало известно, что СБУ задержала в Чернигове мужчину, который, как утверждается, работал на российские спецслужбы, совершая поджоги и готовя убийства украинских военных.