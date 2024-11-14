У Запоріжжі агент РФ спалив авто військових, яке повернулося з фронту – СБУ

Також спецслужба повідомила про затримання поплічника окупантів на Волині

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила, що спільно з Національною поліцією затримала двох поплічників російських спецслужб, які вчиняли підпали та шпигували для РФ у Запорізькій та Волинській областях.

За даними спецслужби, у Запоріжжі затримано 31-річного наркозалежного, який до цього відсидів у тюрмі шість років за крадіжки, а після виходу на волю його дистанційно завербували загарбники.

Отримавши вказівки окупантів, фігурант підпалив службову автівку ЗСУ, яка проходила техобслуговування після бойових завдань на фронті, зазначає СБУ.

Також підозрюваний відстежував наявність захисників у місцях дислокації Сил оборони – росіяни намагалися отримати цю інформацію для підготовки нових повітряних ударів по Запоріжжю, пояснили правоохоронці.

Затримання фігуранта відбулося на спробі підпалу чергового автомобіля. Спецслужба зауважує, що провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони в обласному центрі.

На Волині ж був затриманий 18-річний місцевий житель – за даними слідства, він спалив релейну шафу на лінії залізничного сполучення поблизу Луцька.

СБУ заявляє, що таке завдання фігурант отримав від представника спецслужб окупантів – останній дистанційно залучив молодика до співпраці через російські Telegram-канали з пошуку "легких" заробітків.

Обом затриманим повідомили про підозри за декількома статтями Кримінального кодексу: диверсія, вчинена в умовах воєнного стану, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань за попередньою змовою групою осіб та умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб.

Максимально їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Фігуранти перебувають під вартою.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

18 вересня СБУ затримала офіцера ЗСУ, який допомагав РФ готувати удари по Покровську.

30 вересня СБУ повідомила про затримання в Запоріжжі 22-річного демобілізованого строковика, якого підозрюють в роботі на воєнну розвідку Росії.

13 листопада стало відомо, що СБУ затримала у Чернігові чоловіка, який, як стверджується, працював на російські спецслужби, вчиняючи підпали та готуючи вбивства українських військових.