Дронами и взрывчаткой: СБУ взяла мужчину, который готовил убийства украинских военных

45-летний безработный местный житель стал агентом врага после пророссийских комментариев в Telegram, отмечают в СБУ

Украинский военный (Фото: Генштаб ВСУ)

Служба безопасности Украины задержала в Чернигове мужчину, который, как утверждается, работал на российские спецслужбы, совершая поджоги и готовя убийства украинских военных. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.

По данным следствия, мужчина занимался корректировкой огня и поджогами, которые считал "тестовыми миссиями", а затем планировал ликвидацию украинских военных.

45-летний безработный местный житель стал агентом врага после пророссийских комментариев в Telegram, отмечают в СБУ.

Сначала по заданию РФ он поджег военный пикап и трансформаторную подстанцию в Чернигове, затем начал корректировать удары РФ, арендуя квартиры с видом на военные объекты и больницы, где лечились раненые украинские солдаты.

Мужчина также сообщил российскому куратору о готовности осуществить физическую ликвидацию украинских военных, планируя использовать самодельную взрывчатку и дроны-камикадзе.

СБУ задержала его, предотвратив дальнейшие преступления. В ходе обысков изъят телефон и компьютер, которыми он связывался с российским куратором.

Ему вручили подозрение в госизмене. Мужчина находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ