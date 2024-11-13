Дронами и взрывчаткой: СБУ взяла мужчину, который готовил убийства украинских военных
Служба безопасности Украины задержала в Чернигове мужчину, который, как утверждается, работал на российские спецслужбы, совершая поджоги и готовя убийства украинских военных. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.
По данным следствия, мужчина занимался корректировкой огня и поджогами, которые считал "тестовыми миссиями", а затем планировал ликвидацию украинских военных.
45-летний безработный местный житель стал агентом врага после пророссийских комментариев в Telegram, отмечают в СБУ.
Сначала по заданию РФ он поджег военный пикап и трансформаторную подстанцию в Чернигове, затем начал корректировать удары РФ, арендуя квартиры с видом на военные объекты и больницы, где лечились раненые украинские солдаты.
Мужчина также сообщил российскому куратору о готовности осуществить физическую ликвидацию украинских военных, планируя использовать самодельную взрывчатку и дроны-камикадзе.
СБУ задержала его, предотвратив дальнейшие преступления. В ходе обысков изъят телефон и компьютер, которыми он связывался с российским куратором.
Ему вручили подозрение в госизмене. Мужчина находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.
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