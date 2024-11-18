СБУ: В Харкові затримали агентів Росії, які підірвали авто військового та готували теракти

Затримання (Фото: СБУ)

Служба безпеки України знешкодила у Харкові угрупування, яке підозрюють у підриві авто з військовим та підготовці інших терактів. Повідомляється, що затримані працювали на військову розвідку Росії (ГРУ).

Як з'ясувала контррозвідка СБУ, до "агентурно-бойової групи ГРУ" входили чотири мешканці Харкова: інженер-програміст, колишній військовий та двоє безробітних. На замовлення спецслужби РФ вони стежили за підрозділами Сил оборони.

За даними СБУ, у червні 2024 року підозрювані підірвали авто військовослужбовця Збройних Сил України. Повідомляється, що вони відстежили місце паркування авто та заклали саморобний вибуховий пристрій. Постраждалий отримав тяжкі поранення.

Після цього вони, як з'ясували слідчі, готували новий теракт. Для цього вже виготовили вибуховий пристрій та намагалися його сховати в тайнику у лісі.

Крім цього, від куратора, яким виявився бойовик "спецназу" так званої "Донецької народної республіки", надійшло нове завдання. Підозрювані повинні були пустити під укіс залізничний потяг, який віз техніку ЗСУ на передову.

Одного з фігурантів СБУ затримала у лісі під час того, як він намагався сховати у тайник коробку з вибуховим пристроєм. Ще трьох підозрюваних затримали за місцями їх проживання.

Під час обшуків в них виявили вибухівку, мобільні телефони та комп'ютері із доказами. Фігурантам повідомили про підозри у державній зраді та незаконному поводженні з вибухівкою.

Також їх дії можуть додатково кваліфікувати як терористичний акт та диверсію.

Наразі підозрювані під вартою. В разі доведення провини їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.