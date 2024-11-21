Российская агентка "007" получила 15 лет тюрьмы за государственную измену – детали
По материалам Службы безопасности Украины, 15 лет тюрьмы получила российская агентка с позывным "007", занимавшаяся шпионажем в Запорожье под видом волонтера. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Контрразведка спецслужбы задержала женщину в начале сентября 2022 года, когда она разведывала пункты базирования Сил обороны.
Осужденная – жительница временно оккупированного Пологовского района, которую завербовали на территории общины и впоследствии отправили в Запорожье как псевдоволонтера.
Следствие установило следующее:
→ по прибытии в областной центр предательница пыталась устанавливать личные контакты с украинскими защитниками, чтобы "втемную" использовать свои новые связи для получения разведывательных данных.
→ по инструкции Федеральной службы безопасности женщина должна передать своему куратору геолокации штабов, укрепрайонов и огневых позиций ВСУ в районе Запорожья;
→ для коммуникации с захватчиками агент использовал анонимный чат в мессенджере – там она получала российские задачи и присылала "отчеты".
СБУ отмечает: одновременно с документированием деятельности и задержанием фигурантки, спецслужба провела комплексные меры по обеспечению локаций украинских защитников.
Теперь же суд признал женщину виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
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