Российская агентка "007" получила 15 лет тюрьмы за государственную измену – детали

Жительницу временно оккупированного Пологовского района завербовали на территории общины и впоследствии отправили в Запорожье как "волонтера"

Фото: СБУ

По материалам Службы безопасности Украины, 15 лет тюрьмы получила российская агентка с позывным "007", занимавшаяся шпионажем в Запорожье под видом волонтера. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Контрразведка спецслужбы задержала женщину в начале сентября 2022 года, когда она разведывала пункты базирования Сил обороны.

Осужденная – жительница временно оккупированного Пологовского района, которую завербовали на территории общины и впоследствии отправили в Запорожье как псевдоволонтера.

Следствие установило следующее:

→ по прибытии в областной центр предательница пыталась устанавливать личные контакты с украинскими защитниками, чтобы "втемную" использовать свои новые связи для получения разведывательных данных.

→ по инструкции Федеральной службы безопасности женщина должна передать своему куратору геолокации штабов, укрепрайонов и огневых позиций ВСУ в районе Запорожья;

→ для коммуникации с захватчиками агент использовал анонимный чат в мессенджере – там она получала российские задачи и присылала "отчеты".

СБУ отмечает: одновременно с документированием деятельности и задержанием фигурантки, спецслужба провела комплексные меры по обеспечению локаций украинских защитников.

Теперь же суд признал женщину виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.