СБУ: В Харькове местный священник шпионил за ВСУ. У него нашли российские награды

В случае доказательства вины клирик может оказаться за решеткой на восемь лет

Задержанный (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины задержала клирика Украинской православной церкви московского патриархата (УПЦ МП). Сообщается, что его подозревают в том, что он был информатором России и шпионил за защитниками Харькова.

По материалам дела, 43-летний подозреваемый родился в Мелитополе, а в период с 2009 по 2018 год находился в России. Затем он переехал в Харьков, где работал IT-специалистом епархиального управления УПЦ (МП), а затем был назначен настоятелем одного из храмов Харькова.

Как выяснили следователи, в течение октября 2024 года по заказу России клирик пытался установить ориентировочное количество военных и их вооружение на блокпостах вблизи Харькова. Также он следил за маршрутами перемещения военной техники, которую везли на передовую.

Полученные данные подозреваемый через мессенджер направлял российской стороне. Как сообщают в СБУ, эту информацию враг планировал использовать для ракетно-бомбовых ударов по военным, защищающим Харьков.

СБУ удалось предотвратить вражеские атаки. Клирик задержан, а во время обысков у него изъяли мобильный телефон с поличным, российские награды и рубли.

Мужчине сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины по возможности их идентификации на местности. В настоящее время он находится под стражей. В случае доказательства вины ему грозит восемь лет за решеткой.

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