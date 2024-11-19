"Час тих, хто освячує терор, закінчився". Зеленський висловився про московську церкву
Уряд має намір продовжувати розвивати діалог із представниками всіх церков. Однак не йдеться про церкву Московського патріархату, заявив президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді, де він презентував План стійкості.
"Звичайно, не йдеться про московську церкву. Час тих, хто освячує терор, закінчився", – сказав він.
За словами Зеленського, в Україні зберігається світський характер державних інституцій. Тому є партнерство між державою, церквою та релігійними громадами. І це партнерство потрібно розвивати.
Важливим прикладом такої співпраці, як зазначив президент, є Рада церков і релігійних організацій. На її основі й сформовано діалог між владою та релігійними громадами.
"У рамках цього діалогу ми можемо визначати, які моделі більшої співпраці здатні зміцнити Україну та українців, нашу духовну незалежність та соціальну роботу в українській державі", – резюмував Зеленський.
- 20 серпня було ухвалено закон про заборону діяльності релігійних організацій, пов'язаних з Росією. Зокрема, йдеться про РПЦ та УПЦ МП.
- 15 жовтня повідомлялося, що 80% українців підтримують заборону УПЦ МП.