"Час тих, хто освячує терор, закінчився". Зеленський висловився про московську церкву

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Уряд має намір продовжувати розвивати діалог із представниками всіх церков. Однак не йдеться про церкву Московського патріархату, заявив президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді, де він презентував План стійкості.

"Звичайно, не йдеться про московську церкву. Час тих, хто освячує терор, закінчився", – сказав він.

За словами Зеленського, в Україні зберігається світський характер державних інституцій. Тому є партнерство між державою, церквою та релігійними громадами. І це партнерство потрібно розвивати.

Важливим прикладом такої співпраці, як зазначив президент, є Рада церков і релігійних організацій. На її основі й сформовано діалог між владою та релігійними громадами.

"У рамках цього діалогу ми можемо визначати, які моделі більшої співпраці здатні зміцнити Україну та українців, нашу духовну незалежність та соціальну роботу в українській державі", – резюмував Зеленський.