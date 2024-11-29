"Первая в Украине". Во Львовской области не осталось общин Московского патриархата
Во Львовской области не осталось религиозных общин, которые подчиняются Московскому патриархату, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий.
"Сегодня исторический день для Львовщины – регион очистился от религиозных общин, которые подчиняются Московскому патриархату. Львовская область стала первой в Украине, где больше нет ни одной зарегистрированной религиозной общины Русской православной церкви в Украине!" – написал чиновник.
По его данным, к началу российской агрессии в 2014 на Львовщине было 66 религиозных общин МП, а на момент полномасштабного вторжения таких общин было 54.
В течение военного положения 27 общин присоединились к Православной церкви Украины, а еще 27 прекратили свою деятельность по собственному наставлению, сообщил Козицкий.
- В августе СБУ сообщила LIGA.net: с начала полномасштабной войны в отношении более 100 священников УПЦ МП были открыты уголовные производства, почти 50 из них уже сообщили о подозрении, 26 получили судебные приговоры.
- 20 августа был принят закон о запрещении деятельности религиозных организаций, связанных с Россией. В частности, речь идет о РПЦ и УПЦ МП.