"Первая в Украине". Во Львовской области не осталось общин Московского патриархата

27 общин присоединились к Православной церкви Украины, а еще 27 прекратили свою деятельность по собственному руководству

Иллюстративное фото: УПЦ МП

Во Львовской области не осталось религиозных общин, которые подчиняются Московскому патриархату, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий.

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"Сегодня исторический день для Львовщины – регион очистился от религиозных общин, которые подчиняются Московскому патриархату. Львовская область стала первой в Украине, где больше нет ни одной зарегистрированной религиозной общины Русской православной церкви в Украине!" – написал чиновник.

По его данным, к началу российской агрессии в 2014 на Львовщине было 66 религиозных общин МП, а на момент полномасштабного вторжения таких общин было 54.

В течение военного положения 27 общин присоединились к Православной церкви Украины, а еще 27 прекратили свою деятельность по собственному наставлению, сообщил Козицкий.