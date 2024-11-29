Суд снял электронный браслет с митрополита УПЦ МП, имеющего пять подозрений от СБУ
Сосновский районный суд Черкасс решил снять электронный браслет с митрополита Московского патриархата Феодосия (Дениса Снигирева), который уже имеет пять подозрений от Службы безопасности Украины относительно отрицания российской агрессии и разжигания межконфессиональной розни. О ходе суда сообщило Суспільне.
Также суд продлил ночной домашний арест на 60 суток, то есть до 27 января 2025-го.
Прокурор Екатерина Костенко отметила, что это решение обжалованию не подлежит, но если появятся другие обстоятельства или новые риски в отношении подсудимого, то может быть подано новое ходатайство о возвращении электронного браслета клирику.
Следующее заседание по главе Черкасской епархии запланировано на 5 декабря.
Ранее, в мае, суд разрешил Феодосию провести ночную Пасхальную службу в церкви, хотя у него ночной домашний арест.
А уже в октябре сановника видели среди приверженцев УПЦ МП, которые со штурмом временно захватили Свято-Михайловский храм в центре Черкасс, после того как тот перешел к Православной церкви Украины и стал гарнизонным храмом. Тогда пострадали 26 человек, полиция открыла производство о хулиганстве.
В начале 2023 года сановник получил первое подозрение в отрицании вооруженной агрессии РФ и распространении призывов к межконфессиональной розни – как меру пресечения он получил домашний арест. СБУ отметила, что, находясь под этим арестом, клирик продолжил публично разжигать религиозную ненависть в своих видео – в результате стали объявлять и другие подозрения по отношению к нему.
В декабре 2023-го суд установил Феодосию уже ночной домашний арест. В феврале 2024 года суд ослабил меру пресечения – ночной домашний арест сократили на два часа. Прокурор просил продлить ночной домашний арест еще на два месяца без изменений. С момента выхода из-под круглосуточного домашнего ареста сановник начал проводить религиозные службы.
- В июне Феодосий получил уже пятое подозрение от СБУ по поводу разжигания межконфессиональной ненависти между украинскими верующими.