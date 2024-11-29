Суд снял электронный браслет с митрополита УПЦ МП, имеющего пять подозрений от СБУ

Митрополит УПЦ МП Феодосий (Фото: Черкасская епархия Московского патриархата)

Сосновский районный суд Черкасс решил снять электронный браслет с митрополита Московского патриархата Феодосия (Дениса Снигирева), который уже имеет пять подозрений от Службы безопасности Украины относительно отрицания российской агрессии и разжигания межконфессиональной розни. О ходе суда сообщило Суспільне.

Также суд продлил ночной домашний арест на 60 суток, то есть до 27 января 2025-го.

Прокурор Екатерина Костенко отметила, что это решение обжалованию не подлежит, но если появятся другие обстоятельства или новые риски в отношении подсудимого, то может быть подано новое ходатайство о возвращении электронного браслета клирику.

Следующее заседание по главе Черкасской епархии запланировано на 5 декабря.

Ранее, в мае, суд разрешил Феодосию провести ночную Пасхальную службу в церкви, хотя у него ночной домашний арест.

А уже в октябре сановника видели среди приверженцев УПЦ МП, которые со штурмом временно захватили Свято-Михайловский храм в центре Черкасс, после того как тот перешел к Православной церкви Украины и стал гарнизонным храмом. Тогда пострадали 26 человек, полиция открыла производство о хулиганстве.