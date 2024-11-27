Царьова заочно засудили на вісім років з конфіскацією майна на 460 млн грн

У 2022 році колишнього нардепа засудили на 12 років за інші злочини

Олег Царьов (Фото: ресурс окупантів)

Колишній народний депутат Олег Царьов отримав вирок у ще одному кримінальному провадженні. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

Ексдепутата від забороненої Партії регіонів визнали винним у фінансуванні збройної агресії РФ. Оскільки він переховується від правосуддя, розгляд відбувся у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).

Суд призначив Царьову вісім років тюрми, а також конфіскував належне йому майно вартістю понад 460 млн грн.

Зокрема, в дохід України вилучено:

→ два комплекси у тимчасово окупованому Криму: санаторій Кірова та музей "Садиба княгині Барятинської". Вартість об'єктів становить понад 456 млн грн;

→ квартиру в центрі Дніпра вартістю 3,2 млн грн;

→ земельну ділянку площею 0,15 га у Київській області, яка оцінюється у 1,3 млн грн.

За версією слідства, екснардеп регулярно фінансує бюджет країни-агресора у вигляді сплати "податків" за свій рекреаційний бізнес у Криму, а також фінансує Росгвардію, якій платить за охорону вищеназваних об’єктів.

Раніше СБУ повідомила Царьову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт за цими фактами скеровано до суду. Крім того, у 2022 році він уже отримав перший заочний судовий вирок за іншими статтями. Тоді його засудили до 12 років позбавлення волі.

В прокуратурі уточнили, що встановлено факти грошових переказів за охорону музею-садиби та санаторію у місті Ялта. Кошти надходили на рахунки Федерального державного унітарного підприємства "Охорона" федеральної служби військ національної гвардії РФ.

Наразі засуджений перебуває на території країни-агресора, де і далі здійснює протиправну діяльність. Призначене покарання він відбуватиме з моменту затримання.