Замах на Царьова влаштувала СБУ, він давно в "списку", стан критичний — джерело

Замах на екснардепа Партії регіонів та колаборанта Олега Царьова влаштувала Служба безпеки України. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у СБУ.

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За словами джерела, замах на Царьова – це спеціальна операція СБУ.

Зазначається, що він давно був у списку зрадників, яких мали покарати.

"Царьов – абсолютно законна ціль. Це не просто фанатик "русского мира", а людина, яка особисто приїхала разом із російськими танками захоплювати Київ", – сказав співрозмовник.

Деталі операції не розголошуються, відомо, що Царьов отримав два вогнепальні поранення. Його стан критичний, лікарі поки що борються за його життя.

Раніше родичі Царьова заявили, що на нього нібито був здійснений замах – невідомо, хто стріляв, пише його офіційний Telegram-канал. Інші окупанти писали про важкий стан колаборанта. У Головному управлінні розвідки Міноборони відповіли LIGA.net, що уточнюють цю інформацію.

У травні 2022 року Шевченківський райсуд Києва визнав Царьова винним у публічних закликах до сепаратизму, насильницької зміни та повалення конституційного ладу. Цю справу проти Царьова відкрили ще у 2014 році, коли той підтримував агресію РФ на сході та в Криму і був "спікером парламенту" терористичної організації Новоросія. З 2014 року він переховується у Росії та на окупованих територіях. У березні 2023 року суд вирішив залишити цей вирок без змін.

19 травня 2022 року Служба безпеки України повідомила про затримання брата Царьова, який із 2014 року жив у Дніпрі та розраховував очолити Дніпропетровську область після її окупації Росією. Окупанти доручили йому влаштувати серію вибухів на об'єктах транспортної та критичної інфраструктури – на цьому етапі його і затримали.

У вересні 2022 року СБУ заочно повідомила про підозру Царьова, екснардепа-регіонала Володимира Олійника та так звану міністерку закордонних справ терористичної організації ДНР Наталю Ніконорову: на початку повномасштабного вторгнення РФ вони намагалися "дійти до Києва" з окупантами.

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