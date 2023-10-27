Покушение на Царева устроила СБУ, он давно в "cписке", состояние критическое — источник

Покушение на экс-нардепа Партии регионов и коллаборанта Олега Царева устроила Служба безопасности Украины. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в СБУ.

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По словам источника, покушение на Царева — это специальная операция СБУ.

Отмечается, что он давно был в списке предателей, которые должны были понести наказание.

"Царев – совершенно законная цель. Это не просто фанатик "русского мира", а человек, лично приехавший вместе с российскими танками захватывать Киев", — сказал собеседник.

Детали операции не разглашаются, известно, что Царев получил два огнестрельных ранения. Его состояние критическое, врачи пока борются за его жизнь.

Ранее родственники Царева заявили, что на него было совершено покушение – неизвестно, кто стрелял, пишет его официальный Telegram-канал. Другие оккупанты писали о тяжелом состоянии коллаборанта. В Главном управлении разведки Минобороны ответили LIGA.net, что уточняют эту информацию.

В мае 2022 года Шевченковский райсуд Киева признал Царева виновным в публичных призывах к сепаратизму, насильственному изменению и свержению конституционного строя. Это дело против Царева было открыто еще в 2014 году, когда тот поддерживал агрессию РФ на востоке и в Крыму и был "спикером парламента" террористической организации Новороссия. С 2014 года он скрывается в России и на оккупированных территориях. В марте 2023 года суд решил оставить этот приговор без изменений.

19 мая 2022 года Служба безопасности Украины сообщила о задержании брата Царева, который с 2014 года жил в Днепре и рассчитывал возглавить Днепропетровскую область после ее оккупации Россией. Оккупанты поручили ему устроить серию взрывов на объектах транспортной и критической инфраструктуры – на этом этапе его и задержали.

В сентябре 2022 года СБУ заочно сообщила о подозрении Цареву, бывшему нардепу-регионалу Владимиру Олейнику и так называемому министру иностранных дел террористической организации ДНР Наталии Никоноровой: в начале полномасштабного вторжения РФ они пытались "дойти до Киева" с оккупантами.

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