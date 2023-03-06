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Приговор Цареву вступил в силу. Ему заочно дали 12 лет

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2023, 20:21
Приговор Цареву вступил в силу. Ему заочно дали 12 лет - Фото
Фото: Facebook / Ирина Венедиктова

Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор бывшему депутату Верховной Рады Олегу Цареву, которому в мае 2022 года заочно дали 12 лет лишения свободы. Об этом говорится на сайте суда.

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"По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба, поданная защитником, оставлена без удовлетворения. Приговор Шевченковского районного суда города Киева от 03 мая 2022 оставлен без изменений", – заявил суд.

Решение апелляционной инстанции означает, что обвинительный приговор Цареву вступил в силу.

Бывший депутат признан виновным в публичных призывах к сепаратизму (ч. 2 ст. 110 УКУ) и насильственному изменению и свержению конституционного строя (ч. 3 ст. 109 УКУ) за его действия в 2014 году.

В сентябре 2022 года Царев получил новое уголовное дело за попытку "дойти до Киева" с оккупантами.

По данным следствия, 24 февраля 2022 он пересек границу Украины и прибыл на временно оккупированную территорию Киевской области, чтобы помогать РФ устанавливать там оккупационный режим.

  • 19 мая 2022 СБУ сообщила о задержании брата Царева, который с 2014 года жил в Днепре и рассчитывал возглавить Днепропетровскую область после ее оккупации Россией. Оккупанты поручили ему устроить серию взрывов на объектах транспортной и критической инфраструктуры – на этом этапе его и задержали.
Андрій Водяний
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приговор олег царев
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