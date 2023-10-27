Родственники предателя Царева говорят о якобы покушении на коллаборанта. ГУР: Уточняем

Родственники экс-нардепа Партии регионов и коллаборанта Олега Царева заявили, что на него якобы было совершено покушение – неизвестно, кто стрелял, пишет его официальный Telegram-канал. Другие оккупанты пишут о тяжелом состоянии коллаборанта. В Главном управлении разведки Минобороны ответили LIGA.net, что уточняют эту информацию.

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"Информация о покушении на Олега Царева подтверждается его родными. Около полуночи у санатория, где он живет, в него дважды стреляли. Информации о преступнике нет, работают силовики", – сообщает ресурс пособника оккупантов.

В сообщении утверждается, что к моменту прибытия кареты скорой Царев был без сознания, с большой кровопотерей.

Информации о состоянии здоровья предателя в настоящее время нет, пишет администратор ресурса.

По последним данным, Царев живет во временно оккупированном Крыму.

Запорожский коллаборант Владимир Рогов заявил, что состояние Царева якобы "очень тяжелое" и он находится в реанимации, в него стреляли.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов ответил LIGA.net, что в ведомстве уточняют информацию о ранении Царева.

Приближенный к российским силовикам Telegram-канал ВЧК-ОГПУ заявляет, что скорую на место происшествия не вызывали, в медучреждения по линии местного оккупационного министерства здравоохранения Царев не поступал, местный следственный комитет и министерство внутренних дел захватчиков на место происшествия не вызывали и не привлекали. Это может свидетельствовать об инсценировке, считают оккупанты.

Пока нет возможности проверить эту информацию.

В мае 2022 года Шевченковский райсуд Киева признал Царева виновным в публичных призывах к сепаратизму, насильственному изменению и свержению конституционного строя. Это дело против Царева было открыто еще в 2014 году, когда тот поддерживал агрессию РФ на востоке и в Крыму и был "спикером парламента" террористической организации Новороссия. С 2014 года он скрывается в России и на оккупированных территориях. В марте 2023 года суд решил оставить этот приговор без изменений.

19 мая 2022 года Служба безопасности Украины сообщила о задержании брата Царева, который с 2014 года жил в Днепре и рассчитывал возглавить Днепропетровскую область после ее оккупации Россией. Оккупанты поручили ему устроить серию взрывов на объектах транспортной и критической инфраструктуры – на этом этапе его и задержали.

В сентябре 2022 года СБУ заочно сообщила о подозрении Цареву, бывшему нардепу-регионалу Владимиру Олейнику и так называемому министру иностранных дел террористической организации ДНР Наталии Никоноровой: в начале полномасштабного вторжения РФ они пытались "дойти до Киева" с оккупантами.

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