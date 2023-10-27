UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Родственники предателя Царева говорят о якобы покушении на коллаборанта. ГУР: Уточняем

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2023, 13:30
Родственники предателя Царева говорят о якобы покушении на коллаборанта. ГУР: Уточняем - Фото
Олег Царев (Скриншот с видео)

Родственники экс-нардепа Партии регионов и коллаборанта Олега Царева заявили, что на него якобы было совершено покушение – неизвестно, кто стрелял, пишет его официальный Telegram-канал. Другие оккупанты пишут о тяжелом состоянии коллаборанта. В Главном управлении разведки Минобороны ответили LIGA.net, что уточняют эту информацию.

"Информация о покушении на Олега Царева подтверждается его родными. Около полуночи у санатория, где он живет, в него дважды стреляли. Информации о преступнике нет, работают силовики", – сообщает ресурс пособника оккупантов.

В сообщении утверждается, что к моменту прибытия кареты скорой Царев был без сознания, с большой кровопотерей.

Информации о состоянии здоровья предателя в настоящее время нет, пишет администратор ресурса.

По последним данным, Царев живет во временно оккупированном Крыму.

Запорожский коллаборант Владимир Рогов заявил, что состояние Царева якобы "очень тяжелое" и он находится в реанимации, в него стреляли.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов ответил LIGA.net, что в ведомстве уточняют информацию о ранении Царева.

Приближенный к российским силовикам Telegram-канал ВЧК-ОГПУ заявляет, что скорую на место происшествия не вызывали, в медучреждения по линии местного оккупационного министерства здравоохранения Царев не поступал, местный следственный комитет и министерство внутренних дел захватчиков на место происшествия не вызывали и не привлекали. Это может свидетельствовать об инсценировке, считают оккупанты.

Пока нет возможности проверить эту информацию.

  • В мае 2022 года Шевченковский райсуд Киева признал Царева виновным в публичных призывах к сепаратизму, насильственному изменению и свержению конституционного строя. Это дело против Царева было открыто еще в 2014 году, когда тот поддерживал агрессию РФ на востоке и в Крыму и был "спикером парламента" террористической организации Новороссия. С 2014 года он скрывается в России и на оккупированных территориях. В марте 2023 года суд решил оставить этот приговор без изменений.
  • 19 мая 2022 года Служба безопасности Украины сообщила о задержании брата Царева, который с 2014 года жил в Днепре и рассчитывал возглавить Днепропетровскую область после ее оккупации Россией. Оккупанты поручили ему устроить серию взрывов на объектах транспортной и критической инфраструктуры – на этом этапе его и задержали.
  • В сентябре 2022 года СБУ заочно сообщила о подозрении Цареву, бывшему нардепу-регионалу Владимиру Олейнику и так называемому министру иностранных дел террористической организации ДНР Наталии Никоноровой: в начале полномасштабного вторжения РФ они пытались "дойти до Киева" с оккупантами.

Читайте также: СБУ: Экс-министр образования Табачник сотрудничает с ФСБ и соратником Кадырова

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 