Родичі зрадника Царьова кажуть про нібито замах на колаборанта. ГУР: Уточнюємо

Родичі екснардепа Партії регіонів та колаборанта Олега Царьова заявили, що на нього нібито був здійснений замах – невідомо, хто стріляв, пише його офіційний Telegram-канал. Інші окупанти пишуть про важкий стан колаборанта. У Головному управлінні розвідки Міноборони відповіли LIGA.net, що уточнюють цю інформацію.

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"Інформація про замах на Олега Царьова підтверджується його рідними. Близько опівночі біля санаторію, де він живе, у нього двічі стріляли. Інформації про злочинця немає, працюють силовики", – повідомляє ресурс посібника окупантів.

У дописі стверджується, що до моменту прибуття карети швидкої Царьов був непритомний, з великою крововтратою.

Інформації про стан здоров'я зрадника на цей час немає, пише адміністратор ресурсу.

За останніми даними, Царьов мешкає у тимчасово окупованому Криму.

Запорізький колаборант Володимир Рогов заявив, що стан Царьова нібито "дуже важкий" і він перебуває у реанімації, у нього стріляли.

Представник ГУР МО Андрій Юсов відповів LIGA.net, що наразі у відомстві уточнюють інформацію стосовно поранення Царьова.

Наближений до російських силовиків Telegram-канал ВЧК-ОГПУ заявляє, що буцімто швидку на місце події не викликали, у медзаклади по лінії місцевого окупаційного міністерства охорони здоров'я Царьов не надходив, місцевий слідчий комітет та міністерство внутрішніх справ загарбників на місце події не викликали та не залучали. Це може свідчити про інсценування, вважають окупанти.

Наразі немає можливості перевірити цю інформацію.

У травні 2022 року Шевченківський райсуд Києва визнав Царьова винним у публічних закликах до сепаратизму, насильницької зміни та повалення конституційного ладу. Цю справу проти Царьова відкрили ще у 2014 році, коли той підтримував агресію РФ на сході та в Криму і був "спікером парламенту" терористичної організації Новоросія. З 2014 року він переховується у Росії та на окупованих територіях. У березні 2023 року суд вирішив залишити цей вирок без змін.

19 травня 2022 року Служба безпеки України повідомила про затримання брата Царьова, який із 2014 року жив у Дніпрі та розраховував очолити Дніпропетровську область після її окупації Росією. Окупанти доручили йому влаштувати серію вибухів на об'єктах транспортної та критичної інфраструктури – на цьому етапі його і затримали.

У вересні 2022 року СБУ заочно повідомила про підозру Царьова, екснардепа-регіонала Володимира Олійника та так звану міністерку закордонних справ терористичної організації ДНР Наталю Ніконорову: на початку повномасштабного вторгнення РФ вони намагалися "дійти до Києва" з окупантами.

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