Царева заочно осудили на восемь лет с конфискацией имущества на 460 млн грн

В 2022 году бывшего нардепа приговорили к 12 годам за другие преступления

Олег Царев (Фото: ресурс оккупантов)

Бывший народный депутат Олег Царев получил приговор в еще одном уголовном производстве. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

Экс-депутат от запрещенной Партии регионов признан виновным в финансировании вооруженной агрессии РФ. Поскольку он скрывается от правосудия, рассмотрение состоялось в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого).

Суд назначил Цареву восемь лет тюрьмы, а также конфисковал принадлежащее ему имущество стоимостью более 460 млн грн.

В частности, в доход Украины изъято:

→ два комплекса во временно оккупированном Крыму: санаторий Кирова и музей "Усадьба княгини Барятинской". Стоимость объектов составляет более 456 млн грн;

→ квартиру в центре Днепра стоимостью 3,2 млн грн;

→ земельный участок площадью 0,15 га в Киевской области, оцениваемый в 1,3 млн грн.

По версии следствия, экс-нардеп регулярно финансирует бюджет страны-агрессора в виде уплаты "налогов" за свой рекреационный бизнес в Крыму, а также финансирует Росгвардию, которой платит за охрану вышеназванных объектов.

Ранее СБУ сообщила Цареву о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт по этим фактам направлен в суд. Кроме того, в 2022 году он уже получил первый заочный судебный приговор по другим статьям. Тогда его приговорили к 12 годам лишения свободы.

В прокуратуре уточнили, что установлены факты денежных переводов за охрану музея-усадьбы и санатория в Ялте. Денежные средства поступали на счета Федерального государственного унитарного предприятия "Охрана" федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

В настоящее время осужденный находится на территории страны-агрессора, где продолжает осуществлять противоправную деятельность. Назначенное наказание он будет отбывать с момента задержания.