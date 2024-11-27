Царева заочно осудили на восемь лет с конфискацией имущества на 460 млн грн
Бывший народный депутат Олег Царев получил приговор в еще одном уголовном производстве. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.
Экс-депутат от запрещенной Партии регионов признан виновным в финансировании вооруженной агрессии РФ. Поскольку он скрывается от правосудия, рассмотрение состоялось в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого).
Суд назначил Цареву восемь лет тюрьмы, а также конфисковал принадлежащее ему имущество стоимостью более 460 млн грн.
В частности, в доход Украины изъято:
→ два комплекса во временно оккупированном Крыму: санаторий Кирова и музей "Усадьба княгини Барятинской". Стоимость объектов составляет более 456 млн грн;
→ квартиру в центре Днепра стоимостью 3,2 млн грн;
→ земельный участок площадью 0,15 га в Киевской области, оцениваемый в 1,3 млн грн.
По версии следствия, экс-нардеп регулярно финансирует бюджет страны-агрессора в виде уплаты "налогов" за свой рекреационный бизнес в Крыму, а также финансирует Росгвардию, которой платит за охрану вышеназванных объектов.
Ранее СБУ сообщила Цареву о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт по этим фактам направлен в суд. Кроме того, в 2022 году он уже получил первый заочный судебный приговор по другим статьям. Тогда его приговорили к 12 годам лишения свободы.
В прокуратуре уточнили, что установлены факты денежных переводов за охрану музея-усадьбы и санатория в Ялте. Денежные средства поступали на счета Федерального государственного унитарного предприятия "Охрана" федеральной службы войск национальной гвардии РФ.
В настоящее время осужденный находится на территории страны-агрессора, где продолжает осуществлять противоправную деятельность. Назначенное наказание он будет отбывать с момента задержания.
- В мае 2022 года суд признал Царева виновным в публичных призывах к сепаратизму, насильственному изменению и свержению конституционного строя.
- В марте 2023 года суд решил оставить этот приговор без изменений.
- В октябре того же года СБУ организовала покушение на Царева. Он получил два огнестрельных ранения, но выжил.
- 2 февраля 2024 года суд арестовал недвижимость Царева, который на тот момент был подозреваемым в производстве о финансировании вооруженной агрессии РФ.