СБУ: Подозрение получил генерал из РФ, который приказал ударить по драмтеатру в Чернигове
Служба безопасности Украины вместе с прокуратурой собрали доказательства причастности российского генерал-полковника Евгения Никифорова к удару ракетой "Искандер" по драмтеатру в Чернигове.
Отмечается, что именно он приказал ударить ракетой "Искандер-М" из Курской области по Черниговскому областному академическому музыкально-драматическому театру имени Тараса Шевченко 19 августа 2023 года.
В результате атаки по центру города погибли семь человек, среди которых шестилетний ребенок. Еще более 200 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести.
Кроме театра, также повреждены многоквартирные дома, административные здания и автомобили.
СБУ заочно сообщила Никифорову о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, которое связано с умышленным убийством. Ему может грозить от 10 до 15 лет за решеткой, или пожизненное заключение.
С 2018 находится под санкциями Украины.
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