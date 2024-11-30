СБУ: Подозрение получил генерал из РФ, который приказал ударить по драмтеатру в Чернигове

Из-за удара по центру Чернигова погиб ребенок и шесть взрослых

Евгений Никифоров (Фото: росСМИ)

Служба безопасности Украины вместе с прокуратурой собрали доказательства причастности российского генерал-полковника Евгения Никифорова к удару ракетой "Искандер" по драмтеатру в Чернигове.

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Отмечается, что именно он приказал ударить ракетой "Искандер-М" из Курской области по Черниговскому областному академическому музыкально-драматическому театру имени Тараса Шевченко 19 августа 2023 года.

В результате атаки по центру города погибли семь человек, среди которых шестилетний ребенок. Еще более 200 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Кроме театра, также повреждены многоквартирные дома, административные здания и автомобили.

СБУ заочно сообщила Никифорову о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, которое связано с умышленным убийством. Ему может грозить от 10 до 15 лет за решеткой, или пожизненное заключение.

Справка.Евгений Никифоров в период с января 2023 по февраль 2024 был командующим войск Западного военного округа. По состоянию на апрель 2023 года – командующий группировкой сил войск "Запад" Объединенной группировки российских войск в Украине.

С 2018 находится под санкциями Украины.

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