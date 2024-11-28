Переселенка из-под Бахмута получила 15 лет тюрьмы. Наводила удары по Житомиру – СБУ
Жительница Житомирской области осуждена на 15 лет. Как сообщили в Службе безопасности Украины, она наводила удары оккупантов по Житомиру и планировала побег в Россию.
Согласно материалам дела, 43-летняя женщина после начала полномасштабной войны переехала в Киев из Бахмутского района Донецкой области. А в марте 2023 года арендовала жилье в Житомирской области.
Как отметили в СБУ, она сама искала способы связаться с военной разведкой России (ГРУ). В соцсетях оставляла сообщения, в которых предлагала стать информатором.
После вербовки агент ГРУ получила задачу корректировать ракетно-дроновые удары россиян по Силам обороны в Житомире. Также она пыталась узнать локацию ремонтных баз тяжелого вооружения военных и данные о перемещениях военных, для чего специально ездила в Житомир.
У осужденной также была страница в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники", где она занималась "героизацией" боевиков частной военной компании "Вагнер" и оправдывала их преступления.
Арестовали женщину в августе 2023 года. ГРУ планировало "эвакуировать" своего информатора в Россию через третьи страны.
Суд признал ее виновной в государственной измене и оправдывании войны. Агент ГРУ получила 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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