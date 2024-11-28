Переселенка з-під Бахмута отримала 15 років тюрми. Наводила удари по Житомиру – СБУ

Жінка сама вийшла на російську розвідку та запропонувала бути інформаторкою, зазначають у СБУ

Затримання підозрюванної (Фото: СБУ)

Мешканка Житомирської області засуджена на 15 років. Як повідомили в Службі безпеки України, вона наводила удари окупантів по Житомиру та планувала втечу до Росії.

Згідно з матеріалами справи, 43-річна жінка після початку повномасштабної війни переїхала до Києва з Бахмутського району Донецької області. А у березні 2023 року орендувала помешкання у Житомирській області.

Як зазначили в СБУ, вона сама шукала способи зв'язатися із воєнною розвідкою Росії (ГРУ). У соцмережах залишала повідомлення, в яких пропонувала стати інформаторкою.

Після вербування агентка ГРУ отримала завдання коригувати ракетно-дронові удари росіян по Силах оборони у Житомирі. Також вона намагалася дізнатися локації ремонтних баз важкого озброєння військових і дані про переміщення військових, для чого спеціально їздила до Житомира.

Засуджена також мала сторінку у забороненій в Україні соцмережі "Одноклассники", де займалася "героїзацією" бойовиків приватної військової компанії "Вагнер" і виправдовувала їхні злочини.

Заарештували жінку у серпні 2023 року. ГРУ планувало "евакуювати" свою інформаторку до Росії через треті країни.

Суд визнав її винною у державній зраді та виправдовуванні війни. Агентка ГРУ отримала 15 років тюрми з конфіскацією майна.