Закликав убивати українців і наводив удари по Харківщині: агент РФ отримав 15 років – ОГП
Російський агент, який допомагав готувати нову серію повітряних ударів по Харківській області, отримав 15 років тюрми. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
За даними слідства, безробітний мешканець села Геніївка Чугуївського району почав працювати на ворога у лютому 2024 року. Він потрапив у поле зору російських спецслужб через активність у прокремлівських Телеграм-каналах, де закликав до захоплення влади та вбивств українців.
За завданням окупантів чоловік об’їжджав місцевість і таємно фіксував місця, де найбільше розташовано військових та техніки Сил оборони на Куп’янському напрямку. Координати потенційних цілей засуджений передавав через месенджер своєму "давньому знайомому" з РФ, який був "зв'язковим".
Затримати зловмисника вдалося у липні 2024 року. Під час обшуку в нього вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ворога.
Суд визнав чоловіка винним у державній зраді та публічних закликах до зміни влади в Україні. Йому призначено 15 років за ґратами із конфіскацією майна.
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