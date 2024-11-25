Призывал к убийствам и наводил удары по Харьковской области: агент РФ получил 15 лет – ОГП

Обвиняемый предатель Украины (Фото: ОДП)

Российский агент, помогавший готовить новую серию воздушных ударов по Харьковской области, получил 15 лет тюрьмы. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, безработный житель села Гениевка Чугуевского района начал работать на врага в феврале 2024 года. Он попал в поле зрения российских спецслужб из-за активности в прокремлевских Телеграмм-каналах, где призывал к захвату власти и убийствам украинцев.

По заданию оккупантов мужчина объезжал местность и тайно фиксировал места, где больше всего находится военных и техники Сил обороны на Купянском направлении. Координаты потенциальных целей осужденный передавал через мессенджер своему "давнему знакомому" из РФ, который был "связным".

Задержать злоумышленника удалось в июле 2024 года. Во время обыска у него изъяли мобильный телефон с уликами.

Суд признал мужчину виновным в государственной измене и публичных призывах к смене власти в Украине. Его осудили на 15 лет за решеткой с конфискацией имущества.