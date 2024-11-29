Суд Харкова дав 15 років чоловіку, який інформував ФСБ про стратегічні об'єкти міста

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Суд Харкова засудив до 15 років ув’язнення агента російських спецслужб, який збирав і передавав інформацію про стратегічні об’єкти міста ворогу. Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Зловмисник працював у місцевій фармацевтичній компанії, а під час робочих поїздок фіксував координати оборонних підприємств та звіряв їхні координати з локаціями на Google-картах.

"Під час обшуків у нього вилучили телефони зі схемами розташування об’єктів, які він планував передати ФСБ", – зазначають у СБУ.

За даними слідства, чоловік потрапив у поле зору окупантів через свої дописи у російських соцмережах, де відкрито підтримував ідеї режиму Кремля.

Затримали агента під час спецоперації у вересні 2023 року. Суд визнав його винним у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану.