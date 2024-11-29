Суд Харькова дал 15 лет мужчине, который информировал ФСБ о стратегических объектах города
Суд Харькова приговорил к 15 годам тюрьмы агента российских спецслужб, который собирал и передавал информацию о стратегических объектах города врагу. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Злоумышленник работал в местной фармацевтической компании, а во время рабочих поездок фиксировал координаты оборонных предприятий и сверял координаты с локациями на Google-картах.
"Во время обысков у него изъяли телефоны со схемами расположения объектов, которые он планировал передать ФСБ", – отмечают в СБУ.
По данным следствия, мужчина попал в поле зрения оккупантов из-за своих сообщений в российских соцсетях, где открыто поддерживал идеи режима Кремля.
Задержан агент во время спецоперации в сентябре 2023 года. Суд признал его виновным в госизмене, совершенной в условиях военного положения.
- 21 ноября российский агент "007" получила 15 лет тюрьмы за государственную измену, сообщили в СБУ.
- 27 ноября экс-нардеп Олег Царев был заочно приговорен к восьми годам за решеткой с конфискацией имущества стоимостью более 460 млн грн.
- Также в СБУ сообщили, что бывший оперативник получил десять лет за вымогательство $60 000 взятки с криптобизнесмена.