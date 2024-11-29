Суд Харькова дал 15 лет мужчине, который информировал ФСБ о стратегических объектах города

Мужчина передавал данные об оборонных заводах через анонимные чаты

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Суд Харькова приговорил к 15 годам тюрьмы агента российских спецслужб, который собирал и передавал информацию о стратегических объектах города врагу. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Злоумышленник работал в местной фармацевтической компании, а во время рабочих поездок фиксировал координаты оборонных предприятий и сверял координаты с локациями на Google-картах.

"Во время обысков у него изъяли телефоны со схемами расположения объектов, которые он планировал передать ФСБ", – отмечают в СБУ.

По данным следствия, мужчина попал в поле зрения оккупантов из-за своих сообщений в российских соцсетях, где открыто поддерживал идеи режима Кремля.

Задержан агент во время спецоперации в сентябре 2023 года. Суд признал его виновным в госизмене, совершенной в условиях военного положения.