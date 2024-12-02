Жительница Черниговской области помогала России наводить ракеты на областной центр – СБУ
Служба безопасности Украины сообщила о задержании женщины в Черниговской области – по данным следствия, та корректировала воздушные атаки российских войск.
По данным правоохранителей, местная жительница, завербованная Россией из-за антиукраинских комментариев в Telegram, в начале ноября помогла врагу нанести ракетный удар по Чернигову.
Кроме того, по указанию российских кураторов, она должна была устанавливать скрытую камеру возле возможных целей, чтобы фиксировать расположение украинской противовоздушной обороны и последствия атак.
Впрочем, как отмечает СБУ, они задержали подозреваемую вблизи ее дома и изъяли видеокамеру и мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с врагом.
Как добавили в спецслужбе, женщине сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Сейчас она находится под стражей.
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