Жительница Черниговской области помогала России наводить ракеты на областной центр – СБУ

Фигурантка передавала данные врагу для ракетных атак на Украину

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о задержании женщины в Черниговской области – по данным следствия, та корректировала воздушные атаки российских войск.

По данным правоохранителей, местная жительница, завербованная Россией из-за антиукраинских комментариев в Telegram, в начале ноября помогла врагу нанести ракетный удар по Чернигову.

Кроме того, по указанию российских кураторов, она должна была устанавливать скрытую камеру возле возможных целей, чтобы фиксировать расположение украинской противовоздушной обороны и последствия атак.

Впрочем, как отмечает СБУ, они задержали подозреваемую вблизи ее дома и изъяли видеокамеру и мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Как добавили в спецслужбе, женщине сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Сейчас она находится под стражей.