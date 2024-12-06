Информаторы России хотели уничтожить логистику ВСУ на восточном фронте, их задержали – СБУ

Фигуранты действовали отдельно друг от друга, но имели одного куратора из РФ, отметила спецслужба

Фото: СБУ

В Днепропетровской области Служба безопасности Украины задержала двух местных жителей. По данным следствия, фигуранты являются российскими информаторами, пытавшимися уничтожить логистику Сил обороны на юго-восточном фронте.

Спецслужба отмечает, что задержанные готовили координаты для новой серии ракетно-дроновых ударов оккупантов по объектам Укрзалізниці – под прицелом РФ были узловые станции и железнодорожные линии, через которые, по мнению захватчиков, могли транспортироваться боевая техника и боеприпасы.

Согласно материалам дела, для корректировки огневого поражения подозреваемые устанавливали неподалеку от железнодорожных станций скрытые видеокамеры, в режиме реального времени транслировавшие движение поездов на российские аккаунты.

Чтобы замаскировать видеоловушки, фигуранты обустроили их на деревьях, пряча в ветвях, а также подключали к ним повербанки, которые заменяли каждые три дня для бесперебойной передачи видео, поясняет СБУ.

И хотя информаторы действовали отдельно друг от друга, однако тщательно соблюдали инструкции и меры конспирации от одного и того же российского куратора, отметили правоохранители.

Спецслужба акцентирует внимание на том, что ее сотрудникам удалось вовремя разоблачить подозреваемых, задокументировать их преступления и задержать, а также во время обысков у фигурантов изъяли мобильные телефоны, повербанки и видеокамеры с доказательствами подрывной деятельности в пользу оккупантов.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

По данным следствия, задержанные – местные безработные в возрасте 20 и 23 лет, которые Россия дистанционно завербовала через Telegram-каналы по поиску "легких денег".

Фигуранты получили подозрение в пособничестве несанкционированному распространению данных о перемещении и расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения.

Задержанным грозит до восьми лет тюрьмы, пока они находятся под стражей.

Фото: СБУ