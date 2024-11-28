СБУ: В Харькове ликвидирована агентурная сеть РФ, в которую входили бывшие "беркутовцы"

Задержанный (Фото: Служба безопасности Украины)

Украинские правоохранители обезвредили действующую в Харькове агентурную группу российской военной разведки. Об этом сообщили Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины.

Среди задержанных – двое мужчин и женщина. По версии следствия, они обустраивали тайники с деньгами и боевыми гранатами на окраинах города. Таким образом, они должны были создать "запас" для агентов и диверсантов РФ для подрывной деятельности в регионе.

По инструкции оккупантов, подозреваемые делали тайники преимущественно в лесопосадках, а затем мессенджером присылали координаты тайников своему российскому куратору. Кроме того, по данным СБУ, они собирали разведданные о пунктах базирования Сил обороны для нанесения ударов. Для этого они обходили территорию Харькова и окрестную местность, где проводили разведку по координатам, которые поступали от россиян.

По версии следствия, в состав агентурной группы входили двое бывших сотрудников расформированного спецподразделения милиции "Беркут" и жена одного из них – все жители Харькова. Они попали в поле зрения агрессора через бывшего "беркутовца", сбежавшего в РФ еще до начала полномасштабной войны и начавшего работать на оккупантов.

Во время обысков у них изъяли мобильные телефоны с доказательствами сотрудничества с российским ГРУ, а также боевые гранаты РГД-5.

Им объявлено о подозрении в государственной измене и незаконном обращении с боеприпасами и взрывчатыми веществами Подозреваемые находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: СБУ

Фото: СБУ