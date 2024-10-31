СБУ: В Харькове задержан владелец российской фирмы. Помогал запускать спутники-шпионы
Задержание подозреваемого (Фото: СБУ)

В Харькове задержан гендиректор российской компании, работающей на военно-космические силы России. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

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По данным следствия, фирма 47-летнего задержанного в Волгограде заключила договоры с корпорацией "Роскосмос" для калибровки и отладки спутников-шпионов "Кондор-ФКА" и "Обзор-Р". Россияне используют их для выявления геолокации Сил обороны, корректировки ударов и ведения разведки.

Как выяснилось, фигурант передал полигон собственной компании в распоряжение ВКС России. Происходил этот процесс дистанционно: документы подписывал по электронной почте, а с подчиненными в РФ общался через мессенджеры.

СБУ: В Харькове задержан владелец российской фирмы. Помогал запускать спутники-шпионы
СБУ: В Харькове задержан владелец российской фирмы. Помогал запускать спутники-шпионы

Следователи выяснили, что до начала полномасштабной войны мужчина долгое время жил в России и был участником программы по переселению в страну-агрессора. Он задержан по месту жительства в Харькове.

При обыске у мужчины изъяли российский паспорт, компьютер и мобильный телефон с уликами. Также у него нашли более 10 млн грн, которые мужчина, вероятно, получил за сотрудничество с оккупантами.

СБУ: В Харькове задержан владелец российской фирмы. Помогал запускать спутники-шпионы
СБУ: В Харькове задержан владелец российской фирмы. Помогал запускать спутники-шпионы

Задержанному сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору и взяли под стражу. В случае доказательства вины ему грозит до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

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