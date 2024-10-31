Харьковчанка "сливала" РФ локации производства дронов и тренировочного центра ВСУ – ОГП

Офис генпрокурора отметил, что фигурантка фотографировала и передавала РФ данные по фортификациям, блокпостам и движению бронетехники

Фото: Офис генпрокурора

Офис генерального прокурора заявил о задержании женщины, которая "сливала" россиянам расположение мощностей по производству дронов и тренировочного центра украинских военных в Харькове.

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По данным правоохранителей, фигурантка преднамеренно и сознательно передавала захватчикам стратегически важную информацию.

В мае 2024-го женщину завербовал представитель российских спецслужб – и во исполнение его заданий подозреваемая собирала разведывательные данные по производственным мощностям беспилотников и тренировочному центру защитников в Харькове, а также подтверждала ракетные удары по этим объектам, корректируя обстрелы, отметила прокуратура.

Ведомство добавляет, что фигурантка фотографировала и передавала РФ данные по фортификациям, блокпостам и движению бронетехники как автомобильными путями, так и через одну из узловых станций железной дороги.

Правоохранители отметили: харьковчанку задержали непосредственно после выполнения очередного задания оккупантов.

Женщине сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Максимально ей грозит пожизненное заключение с конфискацией.

Сейчас ей уже избрана мера пресечения – содержание под стражей без права на внесение залога.

Досудебное расследование осуществляют следователи управления Службы безопасности Украины в Ровенской области при оперативном сопровождении Главного отдела контрразведки областного органа безопасности.

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

30 октября СБУ сообщила, что в Харькове задержан 72-летний ученый, который, по данным правоохранителей, помогал российской армии модернизировать беспилотники Shahed-136.

31 октября спецслужба заявила о задержании российского агента и его приспешника в Черновицкой области – по данным следствия, те шпионили за поездами с военной техникой.