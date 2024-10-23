СБУ: В Киеве готовили кровавый теракт с большим количеством жертв по заказу России

Спецслужба задержала подозреваемых "на горячем" во время выполнения "контрольной" задачи от кураторов из РФ

Задержание подозреваемого (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины сообщила о задержании 20-летней жительницы Запорожья и ее 26-летнего сожителя. Их подозревают в подготовке теракта в Киеве по заказу военной разведки России (ГРУ).

По данным следствия, ГРУ завербовало женщину, которая искала "легкие" заработки в Telegram-каналах. Она получила от куратора, который находится на временно оккупированной территории Запорожской области, инструкцию, как изготовить взрывное устройство из подручных компонентов и привлекла к "работе" своего сожителя.

Как сообщают в СБУ, фигурантка использовала два мобильных телефона, к которым должна была подключить детонатор с пластидом. Геолокацию с тайником, где можно было взять пластид, кураторы планировали сбросить ей накануне теракта. Подрыв должен быть устроен в одном из многолюдных мест Киева, чтобы получить как можно больше жертв среди гражданских и посеять панические настроения в обществе.

Однако перед этим оба должны были выполнить "контрольное" задание: поджечь несколько единиц военной техники в Запорожье. Как раз при попытке поджечь боевую машину пехоты СБУ и задержала подозреваемых. Во время обысков у них изъяли телефоны с доказательствами подрывной деятельности в пользу РФ.

Задержанным сообщили о подозрении в государственной измене по предварительному сговору. Оба находятся под стражей без права внесения залога. В случае доказания вины им может грозить пожизненное с конфискацией имущества.

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