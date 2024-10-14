Задержаны агенты РФ, которые онлайн корректировали ракетные удары по двум областям – СБУ
Служба безопасности Украины заявила о задержании двух агентов российских спецслужб, которые в режиме онлайн корректировали ракетные удары по Полтавской и Сумской областям.
По данным следствия, фигуранты устанавливали скрытые видеокамеры вблизи нужных оккупантам объектов – и это позволяло россиянам онлайн отслеживать последствия ударов, а также корректировать повторные или планировать новые атаки.
Основными целями оккупантов СБУ называет военные аэродромы, тепловые электростанции и энергогенерирующие предприятия.
Ведомство отметило, что подозреваемые сначала находили такие объекты, а затем устанавливали и замаскировывали напротив них мобильные телефоны, которые и осуществляли онлайн-трансляцию, а для бесперебойной работы девайсов к ним подключали внешние аккумуляторы.
СБУ сообщила, что ее контрразведка поэтапно задокументировала такую подрывную деятельность фигурантов и задержала их с поличным – когда они устанавливали шпионское устройство неподалеку от военного объекта.
Правоохранители установили, что оккупанты завербовали обоих фигурантов летом 2024-го, когда те искали быстрые заработки в Telegram-каналах.
Теперь мужчинам сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения – им грозит пожизненное с конфискацией имущества.
Сейчас фигуранты находятся под стражей.
- 3 сентября СБУ сообщила о задержании агента российской военной разведки. По данным спецслужбы, мужчина расставлял замаскированные видеокамеры для онлайн-корректировки ракетно-дроновых ударов по Киеву и для выявления украинской ПВО, а также совершал поджоги на объектах Укрзалізниці.
- 2 октября спецслужба сообщила, что в Днепре задержали супругов, которые передавали российским спецслужбам информацию о размещении средств ПВО в области, а также поджигали объекты Укрзалізниці.
- 3 октября СБУ сообщила о задержании дезертира, который, по данным правоохранителей, по заказу российской разведки корректировал воздушные удары россиян по Винницкой и Сумской областям.