Задержаны агенты РФ, которые онлайн корректировали ракетные удары по двум областям – СБУ

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заявила о задержании двух агентов российских спецслужб, которые в режиме онлайн корректировали ракетные удары по Полтавской и Сумской областям.

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По данным следствия, фигуранты устанавливали скрытые видеокамеры вблизи нужных оккупантам объектов – и это позволяло россиянам онлайн отслеживать последствия ударов, а также корректировать повторные или планировать новые атаки.

Основными целями оккупантов СБУ называет военные аэродромы, тепловые электростанции и энергогенерирующие предприятия.

Ведомство отметило, что подозреваемые сначала находили такие объекты, а затем устанавливали и замаскировывали напротив них мобильные телефоны, которые и осуществляли онлайн-трансляцию, а для бесперебойной работы девайсов к ним подключали внешние аккумуляторы.

Фото: СБУ

СБУ сообщила, что ее контрразведка поэтапно задокументировала такую подрывную деятельность фигурантов и задержала их с поличным – когда они устанавливали шпионское устройство неподалеку от военного объекта.

Правоохранители установили, что оккупанты завербовали обоих фигурантов летом 2024-го, когда те искали быстрые заработки в Telegram-каналах.

Теперь мужчинам сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения – им грозит пожизненное с конфискацией имущества.

Сейчас фигуранты находятся под стражей.