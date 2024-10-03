Украинский военный после СЗЧ начал корректировать российские удары – СБУ
Служба безопасности Украины задержала дезертира, который, по данным правоохранителей, по заказу российской разведки корректировал воздушные удары россиян по Винницкой и Сумской областям. Об этом сообщили пресс-служба СБУ и Офис генпрокурора .
Следствием установлено, что им оказался 23-летний заместитель командира боевой машины, весной 2024 года сбежавший из воинской части. В генпрокуратуре уточнили, что в марте 2024 года, выбыв из района выполнения боевого задания на лечение, военный-контрактник не вернусь к месту несения службы.
По данным правоохранителей, пытаясь быстро заработать в Telegram-каналах, мужчина стал объектом вербовки со стороны российской разведки. По указанию кураторов он отслеживал огневые позиции противовоздушной обороны ВСУ на территории Винницкой области и посылал врагу через мессенджер точное расположение подразделений. Впоследствии его перебросили в Сумскую область, где он должен был шпионить за подразделениями Сил обороны.
Фигурант арендовал квартиру в городке у границы с РФ и выдавал себя за "военного при исполнении", чтобы войти в доверие к местным жителям. Он фотографировал военные объекты и собирал информацию об украинских защитниках, отмечал их координаты на электронных картах для "отчета" перед российским куратором, пишет СБУ.
Эту информацию враг использовал для подготовки атак на позиции сил обороны с использованием управляемых авиабомб, боевых дронов и ракетного вооружения. Правоохранители задержали военного дезертира по месту его жительства.
Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества по статьям о госизмене и дезертирстве.
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