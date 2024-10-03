Український військовий після СЗЧ почав коригувати російські удари – СБУ

Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала дезертира, який, за даними правоохоронців, на замовлення російської розвідки коригував повітряні удари росіян по Вінницькій та Сумській областях. Про це повідомили пресслужба СБУ та Офіс генпрокурора.

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Слідством встановлено, що ним виявився 23-річний заступник командира бойової машини, який навесні 2024 року втік з військової частини. У генпрокуратурі уточнили, що у березні 2024 року, вибувши з району виконання бойового завдання на лікування, військовий-контрактник не повернувся до місця несення служби.

За даними правоохоронців, намагаючись швидко заробити в Telegram-каналах, чоловік став об’єктом вербування з боку російської розвідки. За вказівкою кураторів він відстежував вогневі позиції протиповітряної оборони ЗСУ на території Вінниччини та надсилав ворогу через месенджер точне розташування підрозділів. Згодом його перекинули до Сумської області, де він мав шпигувати за підрозділами Сил оборони.

Фігурант орендував квартиру в містечку поблизу кордону з РФ та видавав себе за "військового при виконанні", щоб ввійти в довіру до місцевих жителів. Він фотографував військові об’єкти та збирав інформацію про українських захисників, позначав їхні координати на електронних картах для "звіту" перед російським куратором, пише СБУ.

Цю інформацію ворог використовував для підготовки атак на позиції Сил оборони із використанням керованих авіабомб, бойових дронів та ракетного озброєння. Правоохоронці затримали військового-дезертира за місцем його проживання.

Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна за статтями про держзраду і дезертирство.

Фото: Офіс генерального прокурора