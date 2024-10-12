На Сумщине взяли нацгвардейца, который "сливал" гражданским служебные данные – ВСУ

Военному сообщили по подозрению – максимально ему грозит восемь лет тюрьмы

Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила нацгвардейца – по данным следствия, он посылал гражданским информацию с ограниченным доступом. Об этом сообщило оперативное командование "Север" Сухопутных войск ВСУ.

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Правоохранители заявляют: служащий воинской части Нацгвардии, дислоцируемый в Сумской области, направлял гражданским информацию с ограниченным доступом о расположении военных формирований и территории Сумщины и движении воздушных судов ВСУ.

Фигурант – служащий воинской части Нацгвардии, дислоцируемый в Сумской области.

Военному сообщили по подозрению – максимально ему грозит восемь лет тюрьмы.

Расследование проводилось сотрудниками восьмого управления Департамента военной контрразведки СБУ и сотрудниками Госбюро расследований.