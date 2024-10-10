"Предупредите, чтобы я спрятаться успел". СБУ заявила про затримання "крота" у ЗСУ – фото

За даними правоохоронців, чоловік мобілізувався до лав української армії за вказівкою спецслужб РФ, щоб наводити удари, зокрема і по своєму підрозділу

Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила про затримання ще одного "крота" російських спецслужб у лавах ЗСУ, який хотів скоригувати вогонь по своєму підрозділу.

За даними правоохоронців, спецслужба РФ завербувала через Telegram-канали 30-річного жителя Одеси, де він шукав швидкий заробіток.

Спочатку фігурант виконав "тестове завдання" ворога, а потім у серпні 2024 року за вказівкою російського куратора вступив на службу до однієї з військових частин ЗСУ.

СБУ заявляє, що документувала кожен крок підривної діяльності одесита і затримала його "на гарячому", коли він готувався відправити секретні координати в РФ.

Пріоритетними цілями ворога були навчальні центри та пункти постійної дислокації сил протиповітряної оборони, куди влаштувався завербований одесит.

Окупанти сподівалися завдати ударів по об’єктах тоді, коли там буде найбільше зосередження українських захисників, а мобілізований у момент атаки планував сховатися за межами військової частини, щоб надалі продовжити коригування вогню, повідомили в СБУ.

Чоловіку оголошено про підозру за статтею про держзраду, вчинену в умовах воєнного стану (загрожує довічне з конфіскацією майна). Його заарештовано.