"Предупредите, чтобы я спрятаться успел". СБУ заявила о задержании "крота" в ВСУ – фото
Служба безопасности Украины заявила о задержании еще одного "крота" российских спецслужб в рядах ВСУ, который хотел скорректировать огонь по своему подразделению.
По данным правоохранителей, спецслужба РФ завербовала через Telegram-каналы 30-летнего жителя Одессы, где он искал быстрый заработок.
Сначала фигурант выполнил "тестовое задание" врага, а затем в августе 2024 года по указанию российского куратора вступил на службу в одну из воинских частей ВСУ.
СБУ заявляет, что документировала каждый шаг подрывной деятельности одессита и задержала его "на горячем", когда он готовился отправить секретные координаты в РФ.
Приоритетными целями врага были учебные центры и пункты постоянной дислокации сил противовоздушной обороны, куда устроился завербованный одессит.
Оккупанты надеялись нанести удары по объектам тогда, когда там будет наибольшее сосредоточение украинских защитников, а мобилизованный в момент атаки планировал спрятаться за пределами воинской части, чтобы продолжить корректировку огня, сообщили в СБУ.
Мужчине объявили о подозрении по статье о госизмене, совершенной в условиях военного положения (грозит пожизненное с конфискацией имущества). Он арестован.
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