"Предупредите, чтобы я спрятаться успел". СБУ заявила о задержании "крота" в ВСУ – фото

По данным СБУ, мужчина мобилизовался в ряды украинской армии по указанию спецслужб РФ, чтобы наводить удары, в том числе и по своему подразделению

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заявила о задержании еще одного "крота" российских спецслужб в рядах ВСУ, который хотел скорректировать огонь по своему подразделению.

По данным правоохранителей, спецслужба РФ завербовала через Telegram-каналы 30-летнего жителя Одессы, где он искал быстрый заработок.

Сначала фигурант выполнил "тестовое задание" врага, а затем в августе 2024 года по указанию российского куратора вступил на службу в одну из воинских частей ВСУ.

СБУ заявляет, что документировала каждый шаг подрывной деятельности одессита и задержала его "на горячем", когда он готовился отправить секретные координаты в РФ.

Приоритетными целями врага были учебные центры и пункты постоянной дислокации сил противовоздушной обороны, куда устроился завербованный одессит.

Оккупанты надеялись нанести удары по объектам тогда, когда там будет наибольшее сосредоточение украинских защитников, а мобилизованный в момент атаки планировал спрятаться за пределами воинской части, чтобы продолжить корректировку огня, сообщили в СБУ.

Мужчине объявили о подозрении по статье о госизмене, совершенной в условиях военного положения (грозит пожизненное с конфискацией имущества). Он арестован.