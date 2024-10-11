Агент ФСБ получил пожизненное за то, что помогал оккупантам захватить Бахмут – СБУ

Осужденный – 39-летний житель Бахмута, попавший в поле зрения россиян из-за своих прокремлевских сообщений и видео в Telegram-каналах

Бахмут (Фото: Instagram Константина и Влады Либеровых)

Пожизненное заключение с конфискацией имущества получил агент российской спецслужбы, помогавший оккупантам захватить Бахмут, сообщила Служба безопасности Украины.

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Ведомство собрало доказательную базу о работе осужденного на Федеральную службу безопасности РФ – мужчина передавал оккупантам геолокации украинских войск во время боев за Бахмут.

Особенно россиян интересовали укрепрайоны и маршруты перемещения подразделений ВСУ в районе города – разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки боевых операций для захвата райцентра, добавила СБУ.

Сотрудники спецслужбы задержали мужчину еще в мае 2022-го во время контрдиверсионных мероприятий – агентом оказался 39-летний житель Бахмута, попавший в поле зрения россиян из-за своих прокремлевских сообщений и видео в Telegram-каналах.

В мессенджере его дистанционного завербовал кадровый сотрудник ФСБ – украинским правоохранителям удалось установить и его личность.

СБУ отмечает, что во время обысков у агента изъяли мобильный телефон с поличным его разведывательно-подрывной деятельности в пользу захватчиков.

В общем, суд признал мужчину виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Фото: СБУ