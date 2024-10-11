Агент ФСБ получил пожизненное за то, что помогал оккупантам захватить Бахмут – СБУ
Пожизненное заключение с конфискацией имущества получил агент российской спецслужбы, помогавший оккупантам захватить Бахмут, сообщила Служба безопасности Украины.
Ведомство собрало доказательную базу о работе осужденного на Федеральную службу безопасности РФ – мужчина передавал оккупантам геолокации украинских войск во время боев за Бахмут.
Особенно россиян интересовали укрепрайоны и маршруты перемещения подразделений ВСУ в районе города – разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки боевых операций для захвата райцентра, добавила СБУ.
Сотрудники спецслужбы задержали мужчину еще в мае 2022-го во время контрдиверсионных мероприятий – агентом оказался 39-летний житель Бахмута, попавший в поле зрения россиян из-за своих прокремлевских сообщений и видео в Telegram-каналах.
В мессенджере его дистанционного завербовал кадровый сотрудник ФСБ – украинским правоохранителям удалось установить и его личность.
СБУ отмечает, что во время обысков у агента изъяли мобильный телефон с поличным его разведывательно-подрывной деятельности в пользу захватчиков.
В общем, суд признал мужчину виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
- 2 октября в Днепре задержали супругов, которые передавали российским спецслужбам информацию о размещении средств ПВО в области, а также поджигали объекты Укрзалізниці.
- 4 октября СБУ задержала жителя Краматорска в Донецкой области и сообщила ему о подозрении в государственной измене – по данным следствия, он помогал российской спецслужбе готовиться к наступлению на Покровск.
- 10 октября СБУ заявила о задержании еще одного "крота" российских спецслужб в рядах ВСУ, который хотел скорректировать огонь по своему подразделению.