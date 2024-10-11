Агент ФСБ отримав довічне за те, що допомагав окупантам захопити Бахмут – СБУ
Довічне ув'язнення з конфіскацією майна отримав агент російської спецслужби, який допомагав окупантам захопити Бахмут, повідомила Служба безпеки України.
Відомство зібрало доказову базу про роботу засудженого на Федеральну службу безпеки РФ – чоловік передавав окупантам геолокації українських військ під час боїв за Бахмут.
Особливо росіян цікавили укріпрайони та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ у районі міста – розвідувальна інформація була потрібна окупантам для підготовки бойових операцій задля захоплення райцентру, додала СБУ.
Працівники спецслужби затримали чоловіка ще у травні 2022-го під час контрдиверсійних заходів – агентом виявився 39-річний житель Бахмута, котрий потрапив у поле зору росіян через свої прокремлівські дописи та відео у Telegram-каналах.
У месенджері його дистанційного завербував кадровий працівник ФСБ – українським правоохоронцям вдалося встановити і його особу.
СБУ зазначає, що під час обшуків в агента вилучили мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь загарбників.
Загалом, суд визнав чоловіка винним у держаній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.
- 2 жовтня у Дніпрі затримали подружжя, яке передавало російським спецслужбам інформацію про розміщення засобів ППО в області, а також підпалювало об'єкти Укрзалізниці.
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