СБУ: Затримано кремлівського ідеолога Чистіліна, який втік з України понад два роки тому

Дмитро Чистілін (Фото: росЗМІ)

Затримано академіка та "кремлівського ідеолога збройної агресії" Дмитра Чистіліна, повідомляє Служба безпеки України. Йому інкримінують державну зраду.

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Чистіліна було затримано після виступу в Молдові на одному з "форумів", де він поширював російську пропаганду, сподіваючись зменшити підтримку України. Діяв він нібито від імені української громадськості, повідомляють в СБУ, хоча втік з країни ще до початку повномасштабного вторгнення. Чоловік намагався повернутися до Москви через треті країни.

За даними правоохоронців, наразі він перебуває під вартою та отримав підозру у державній зраді та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. У разі доведення провини йому може загрожувати довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Затриманий – помічник колишнього радника російського диктатора Володимира Путіна Сергія Глазьєва. Цього чоловіка СБУ називає одним з головних "модераторів" захоплення Криму, Луганська та Донецька, а також він є розробником "Стратегії інформаційної війни", в якій виправдовується повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

У період з 2016 року по 2024 рік Чистілін підготував для РФ низку "аналітичних матеріалів", повідомляє СБУ, в яких підтримував війну проти України та "інтеграцію" тимчасово окупованих районів України до складу РФ.

Крім цього, як зазначають слідчі, Чистілін просував інтереси Кремля за межами РФ. Зокрема, організовував втручання у виборчі процеси у країнах Східної та Центральної Європи.