СБУ: Задержан "прокремлевский идеолог" Чистилин, сбежавший из Украины более двух лет назад

Дмитрий Чистилин (Фото: росСМИ)

Задержан академик и "кремлевский идеолог вооруженной агрессии" Дмитрий Чистилин, сообщает Служба безопасности Украины. Ему инкриминируют государственную измену.

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Чистилин был задержан после выступления в Молдове на одном из "форумов", где он распространял российскую пропаганду в надежде уменьшить поддержку Украины. Действовал он якобы от имени украинской общественности, сообщают в СБУ, хотя сбежал из страны еще до начала полномасштабного вторжения. Мужчина пытался вернуться в Москву через третьи страны.

По данным правоохранителей, он сейчас находится под стражей и получил подозрение в государственной измене и оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников. В случае доказательства вины ему может грозить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Задержанный – помощник бывшего советника российского диктатора Владимира Путина Сергея Глазьева. Этого мужчину СБУ называет одним из главных "модераторов" захвата Крыма, Луганска и Донецка, а также он разработчик "Стратегии информационной войны", в которой оправдывается полномасштабное вторжение России в Украину.

В период с 2016 по 2024 год Чистилин подготовил для РФ ряд "аналитических материалов", сообщает СБУ, в которых поддерживал войну против Украины и "интеграцию" временно оккупированных районов Украины в состав РФ.

Кроме того, как отмечают следователи, Чистилин продвигал интересы Кремля за пределами РФ. В частности, организовывал вмешательство в избирательные процессы в странах Восточной и Центральной Европы.