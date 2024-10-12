На Сумщині контррозвідка взяла нацгвардійця, який "зливав" цивільним службові дані – ЗСУ

Військовому повідомили по підозру – максимально йому загрожує вісім років тюрми

Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України викрила нацгвардійця – за даними слідства, він надсилав цивільним інформацію з обмеженим доступом. Про це повідомило оперативне командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ.

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Правоохоронці заявляють: службовець військової частини Нацгвардії, що дислокується на Сумщині, надсилав цивільним інформацію з обмеженим доступом про розташування військових формувань та території Сумщини та руху повітряних суден ЗСУ.

Фігурант – службовець військової частини Нацгвардії, що дислокується у Сумській області.

Військовому повідомили по підозру – максимально йому загрожує вісім років тюрми.

Розслідування проводили співробітники восьмого управління Департаменту військової контррозвідки СБУ та співробітники Держбюро розслідувань.