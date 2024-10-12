На Сумщині контррозвідка взяла нацгвардійця, який "зливав" цивільним службові дані – ЗСУ
Контррозвідка Служби безпеки України викрила нацгвардійця – за даними слідства, він надсилав цивільним інформацію з обмеженим доступом. Про це повідомило оперативне командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ.
Правоохоронці заявляють: службовець військової частини Нацгвардії, що дислокується на Сумщині, надсилав цивільним інформацію з обмеженим доступом про розташування військових формувань та території Сумщини та руху повітряних суден ЗСУ.
Фігурант – службовець військової частини Нацгвардії, що дислокується у Сумській області.
Військовому повідомили по підозру – максимально йому загрожує вісім років тюрми.
Розслідування проводили співробітники восьмого управління Департаменту військової контррозвідки СБУ та співробітники Держбюро розслідувань.
- 24 вересня СБУ повідомила про затримання військового, який наводив ракети на свою бригаду.
- 3 жовтня СБУ заявила про затримання дезертира, який на замовлення російської розвідки коригував повітряні удари росіян по Вінницькій та Сумській областях.
- 10 жовтня СБУ заявила про затримання ще одного "крота" російських спецслужб у лавах ЗСУ, який хотів скоригувати вогонь по своєму підрозділу.